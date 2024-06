França e Holanda protagonizaram o primeiro 0 a 0 da Eurocopa 2024, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo D. O astro Mbappé ficou no banco de reservas ainda em recuperação por após quebrar o nariz na estreia contra a Áustria. O empate mantém ambas as seleções na zona de classificação para as oitavas de final, mas ainda sem ter a vaga totalmente garantida.