Sem espetáculo em campo, a França cumpriu bem seu papel de favorita e superou a esforçada Macedônia por "apenas" 3 a 0 nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Metz que marcou o retorno do campeão mundial Kanté à seleção após dois anos. Em seu primeiro jogo como reforço do Real Madrid, Mbappé foi um dos destaques, com os principais lances ofensivos passando por seus pés, e com o camisa 10 definindo o placar no fim.