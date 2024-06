O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, na noite deste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time rubro-negro foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com Zuleta, fazendo o zagueiro Felipe Melo "perder a cabeça".