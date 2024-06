Fluminense e Juventude fizeram um jogo equilibrado neste sábado e empataram por 1 a 1 no Maracanã, no Rio, pela sétima rodada do Brasileirão. O time carioca aumentou o jejum de vitórias na competição em jogo que marcou o retorno dos gaúchos aos gramados após mais de um mês por conta das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul.