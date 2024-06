Três vitórias seguidas, somente a dois pontos do líder Botafogo, e um time embalado. Foi nesse clima que o Palmeiras treinou nesta terça-feira já visando o duelo do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro diante do Red Bull Bragantino. Substituto de Lázaro, Fabinho teve desempenho elogiado por Abel Ferreira.