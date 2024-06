O São Paulo abriu o placar cedo neste domingo, no MorumBis, com Lucas, e depois passou boa parte do primeiro tempo levando sufoco do Cruzeiro. Suportou a pressão e, perto do intervalo, viu o cruzeirense Marlon ser expulso por entrada violenta em Calleri, o que deu mais tranquilidade para o time de Luís Zubeldía construir um triunfo por 2 a 0 durante o segundo tempo da partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.