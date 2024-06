Com o Guarani em crise por ocupar a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o executivo de futebol, Toninho Cecílio, acredita que a história pode mudar. Em entrevista à Rádio Central de Campinas, ele pediu desculpas à torcida, garantiu apoio ao técnico Júnior Rocha, prometeu cobrar uma produção maior do time e adiantou que tem negociações adiantadas para reforçar o elenco na janela de transferência, que abre no início de julho.