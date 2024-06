O Palmeiras iniciou a semana de treinos com importante reforço. Depois de passagem pela seleção brasileira sub-20 para etapa de treinos na Granja Comary, Estêvão retornou e participou das atividades desta segunda-feira, assim como o zagueiro Vitor Reis. O atacante é opção para Abel Ferreira para o jogo da oitava rodada do Brasileirão, diante do Vasco, quinta-feira, no Allianz Parque.