O gol no primeiro minuto de jogo marcado por Ballard deu a impressão de que a zebra poderia passear no Ibero estádio. Puro engano. Mostrando um poder de reação avassalador, a Espanha não tomou conhecimento da Irlanda do Norte no amistoso deste sábado, realizado em Palma de Mallorca, e aplicou um 5 a 1 sobre o rival.