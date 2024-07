No confronto entre a melhor equipe da primeira fase da Eurocopa e a principal surpresa do torneio, a Espanha sofreu no primeiro tempo, mas deslanchou no segundo para vencer a Geórgia por 4 a 1, em Colônia, e avançou às quartas de final. A equipe do técnico Luis de la Fuente terá pela frente a anfitriã Alemanha, na sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), em Stuttgart.