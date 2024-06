A Espanha aterrorizou a Itália durante a maior parte do duelo desta quinta-feira, pela segunda rodada da Eurocopa, mas só conseguiu balançar a rede graças ao zagueiro italiano Calafiori, que fez contra. A trapalhada do defensor originou o único gol da partida, encerrada com vitória por 1 a 0 para os espanhóis, agora classificados para as oitavas de final.