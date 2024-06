A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou nesta terça-feira a permanência do técnico Luis de la Fuente até a Copa do Mundo de 2026. O vínculo do treinador terminaria em junho deste ano, mas ele já havia sido avisado desde fevereiro que a entidade iria acionar a cláusula de renovação, o que de fato ocorreu. A decisão só aumenta mais a confiança sobre o comando em véspera de uma Eurocopa.