O atacante Endrick, atualmente com a seleção brasileira para a disputa da Copa América e prestes a se apresentar ao Real Madrid, despertou curiosidade em seus seguidores com uma publicação feita em sua página do Instagram, na terça-feira. "Eu não sei se vocês estão preparados para isso. Dia 20 de junho estarei na ESPN pra contar uma notícia que vai mexer com o mundo do esporte. #TransferênciaDoAno", escreveu o garoto de 18 anos.