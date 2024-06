Que o futebol europeu tem um olhar cuidadoso para o futebol sul-americano, disso ninguém duvida. Mas um fato curioso tem chamado a atenção nos últimos anos. O clubes do Velho Continente têm acertado com atletas cada vez mais cedo. Muitos têm contratos assinado com grandes equipes do futebol nacional sem nem terem completados 18 anos. Como é o caso de Endrick, agora ex-Palmeiras, que desde quando tinha apenas 16 já estava assinando com o Real Madrid, da Espanha.