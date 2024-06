Em defesa final do cargo, António Oliveira 'vai a campo' para ensinar o Corinthians a finalizar

António Oliveira disse após a derrota para o Inter (1 a 0) que confia em volta por cima do Corinthians no Brasileirão com a chegada dos reforços prometidos pela diretoria. Pressionado pela torcida, o presidente Augusto Mello falou em até seis contratados, sendo quatro chegadas de "peso." Ocorre que a janela só abre dia 10 de julho e até lá, o time entra em campo cinco vezes. O técnico sabe que não há mais margem para tropeços e "foi a campo" nesta sexta-feira para "ensinar" o time a finalizar.