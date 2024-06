A declaração de Leila Pereira de que o ciclo de Dudu no Palmeiras acabou e que espera que ele cumpra o acordo com o Cruzeiro desapontou o jogador. Ele recebeu com irritação e chateação as falas da presidente, mas quer permanecer no clube paulista e deve dar sua versão da negociação pela primeira vez nesta terça-feira. Sua ideia é não se pronunciar nesta segunda porque o time enfrenta o Atlético-MG, às 20h30 (horário de Brasília), em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.