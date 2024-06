O futuro do atacante Dudu é incerto. O jogador de 32 anos, antes disposto a trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro, reavaliou sua decisão e comunicou, neste domingo, a direção do clube alviverde e o técnico Abel Ferreira sobre sua nova posição. No entanto, a reviravolta na atitude do atleta não significa que o negócio será desfeito.