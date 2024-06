Diante de seu primeiro desafio como treinador da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior alçou a atual edição da Copa América como uma importante etapa do seu trabalho de levar a equipe nacional para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Além de comentar sobre a importância do torneio continental, ele deixou claro que seu estafe vai estar monitorando também os atletas que não foram convocados para esta competição.