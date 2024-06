Mbappé pode ser o grande reforço da França diante da Holanda, nesta sexta-feira, em Leipzig, por vaga antecipada às oitavas de final da Eurocopa. Recuperando-se de fratura no nariz sofrida na estreia contra a Áustria, o atacante trabalhou normalmente com uma máscara de proteção e o técnico Didier Deschamps mostrou otimismo em contar com sua estrela.