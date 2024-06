Um dos grandes nomes do atletismo brasileiro, Darlan Romani finalmente desencantou em 2024. Nesta sexta-feira, o experiente atleta de 33 anos do arremesso do peso conquistou o ouro no Troféu Brasil, disputado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A 12ª conquista da competição veio com a melhor marca do ano e acima do índice olímpico, confirmando a classificação para Paris-2024.