O russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, se classificou neste sábado (1º) para as oitavas de final em Roland Garros depois de vencer o tcheco Tomas Machac, 34º da ATP, por 7/6 (4), 7/5, 1/6, 6/4, após 3h23 de partida pela terceira rodada do Aberto da França.