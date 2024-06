O Cruzeiro anunciou neste sábado a contratação do atacante Dudu, do Palmeiras. A equipe celeste afirmou, por meio de publicação em suas redes sociais, que possui um acordo com o clube alviverde. O diretor de futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, compartilhou o post em sua página no Instagram. O atleta e o Palmeiras ainda não se manifestaram sobre a negociação.