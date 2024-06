O duelo entre Corinthians e São Paulo, disputado no domingo, dia 16, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, teve 26 pontos de audiência e 47% de participação em São Paulo, uma das praças nas quais foi exibido pela TV Globo. Com os números, o clássico narrado quebrou o recorde de audiência da competição aos domingos desde 11 de setembro de 2022.