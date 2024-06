O Corinthians tem negociações avançadas com o goleiro Hugo Souza, de 25 anos, do Flamengo. O atleta retornou de empréstimo recentemente do Chaves, de Portugal, e deve assinar com o time paulista nos próximos dias. O clube português tinha opção de compra fixada no contrato de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do goleiro, mas não exerceu a cláusula.