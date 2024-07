Corinthians tem negociação avançada com marca de apostas para substituir Vai de Bet

O Corinthians tem negociações avançadas com a marca de casas de aposta Parimatch para substituir a Vai de Bet como patrocinadora master do clube. As conversas entre as partes evoluíram na última semana e um acordo está em vias de ser concretizado. A expectativa é de que o valor seja na casa dos R$ 100 milhões anuais. Tempo de contrato e garantias estão sendo analisadas pela diretoria. No Brasil, a empresa também estampa a parte mais nobre da camisa do Botafogo.