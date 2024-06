O bom futebol apresentado pelo Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Racing do Uruguai, na terça-feira, não apareceu na Neo Química Arena neste sábado. Tímido contra o agora líder provisório Botafogo, o time comandado por António Oliveira foi derrotado por 1 a 0 em jogo da sétima rodada do Brasileirão, durante o primeiro dia da retomada do campeonato após a paralisação de quase 20 dias em razão das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.