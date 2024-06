Se nos bastidores, a crise política, com seguidas notícias ruins nos últimos dias, incluindo a saída do patrocinador master, a Vai de Bet, está instalada, dentro de campo as coisas também não têm dado certo para o Corinthians. O time paulista abriu 2 a 0, com bonitos gols de Yuri Alberto, mas levou o empate do Atlético Goianiense nesta terça-feira, em Goiânia, graças a duas trapalhadas de seus defensores. O empate por 2 a 2 abriu a oitava rodada do Brasileirão.