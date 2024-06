O Corinthians realizou neste sábado o último treino de preparação para o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. O técnico António Oliveira não poderá contar com seis jogadores, entre lesionados, suspensos e convocados, e terá que se adaptar aos problemas para buscar a reabilitação no torneio e conquistar a primeira vitória em clássico no ano.