O Athletico-PR confirmou em grande estilo sua reabilitação na temporada, após três derrotas seguidas. Contando com dois gols de cabeça do artilheiro uruguaio Mastriani, o time paranaense venceu, de virada, o Criciúma por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Ligga Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cuello marcou o outro gol athleticano.