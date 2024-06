O Criciúma conquistou uma vitória importante nesta quarta-feira, jogando fora de casa, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo como visitante, o time catarinense venceu por 2 a 1, de virada, o Atlético-GO, com o gol da vitória saindo no último lance do jogo com o atacante Luiz Fernando no gol dos goianos após expulsão de Ronaldo.