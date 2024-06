Celeste Arantes do Nascimento, mãe do Rei Pelé, morreu aos 101 anos, nesta sexta-feira, em Santos, no litoral paulista. A causa da morte não foi divulgada. Celeste estava internada no hospital SerPiero há uma semana. Um de seus netos, Edinho comunicou oficialmente a morte da avó em nome da família em suas redes sociais. "Descanse em paz, vó", escreveu ele brevemente.