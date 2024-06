O Ceará anunciou a saída do técnico Vágner Mancini nesta quarta-feira, um dia depois da derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além do treinador, também foram demitidos o auxiliar técnico Régis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade.