A Confederação Brasileira de Futebol fez uma parceria com a Polícia Federal para agilizar a investigação de possíveis casos de manipulação de resultados no futebol nacional. O trabalho vem sendo conduzido pela Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, criada pela CBF neste ano, mas envolve as diretorias da entidade, na esteira dos casos denunciados no ano passado pelo Ministério Público de Goiás nas Operações Penalidade Máxima 1 e 2.