O clima tenso do clássico entre Corinthians e São Paulo se estendeu para fora das quatro linhas na noite de domingo. O goleiro Carlos Miguel e o atacante Luciano usaram as redes sociais para trocarem farpas após o clássico disputado na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. A partida terminou empatada em 2 a 2.