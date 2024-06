Depois de perder para o Botafogo-SP, por 2 a 1, em Londrina, o Santos vai em busca da reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, às 21 horas, em Novo Horizonte, diante do Novorizontino. O técnico Fábio Carille deverá contar com o retorno do volante João Schmidt e do atacante Pedrinho.