Cláudio Ibraim Vaz Leal, mais conhecido como Branco, foi um dos heróis da conquista do tetracampeonato mundial do Brasil em 1994 e agora atua como coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na função, o ex-lateral-esquerdo acompanha de perto o desenvolvimento de jovens jogadores do País.