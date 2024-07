Na virada deste sábado para domingo (horário de Brasília), Las Vegas foi palco do UFC 303, evento que contou com a participação de cinco brasileiros subindo ao octógono em suas respectivas lutas. Entre eles, a brasileira Mayra Bueno Silva, a "Sheetara", enfrentou a americana Macy Chiasson pelo peso-galo (até 61 kg) no card principal.