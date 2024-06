A seleção brasileira encerrou sua série de três amistosos pela Europa antes do Pré-Olímpico de Riga, da Estônia, com um bom teste antes de tentar vaga para Paris-2024. Em Liubliana, na Eslovênia, não conseguiu parar o astro Luka Doncic, cestinha com 33 pontos, mas teve bons momentos em quadra na derrota por 86 a 80 - havia vencido a Polônia e perdido da Croácia.