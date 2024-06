Como era esperado, o técnico Zé Roberto utilizou todo o seu grupo no último jogo da segunda fase da Liga das Nações, na madrugada deste domingo, em Macau, na China. Mesmo com uma equipe bem diferente da utilizada com frequência, a seleção brasileira somou sua oitava vitória consecutiva, desta vez com 3 sets a 0 sobre a Tailândia, com as novatas dando conta do recado.