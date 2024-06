O Botafogo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ao menos até quinta-feira, quando Flamengo, até então o melhor, e Bahia, ambos com 14 pontos, entram em campo. O time de Artur Jorge dorme no topo da tabela graças a um gol do zagueiro angolano Bastos, que definiu o 1 a 0 sobre o Fluminense em bom clássico disputado no Engenhão.