Com dois gols do meia Eduardo, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira no Engenhão pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou aos 23 pontos. Com o resultado, o time se recuperou após a derrota para o Criciúma e abriu vantagem para o rival, que permanece com 18 pontos na classificação.