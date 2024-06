Vivendo dias bastante tristes, nos quais perdeu seu pai e incentivador, José Nilton Soares, o atacante Tiquinho Soares viu a torcida do Botafogo prestar belo homenagem durante o empate com o Athetico-PR, por 1 a 1, e agora celebra a renovação de contrato até 2026 com um aumento salarial. O acordo anterior terminava em dezembro.