Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Bad Homburg, na Alemanha, nesta segunda-feira. A brasileira superou a local Tamara Korpatsch, 75º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), e avançou às oitavas de final da competição de nível WTA 500.