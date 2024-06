Campeão da Copa do Brasil sob o comando de Dorival Júnior no São Paulo e parceiro de Marquinhos no Paris Saint-Germain e nos últimos amistosos da seleção brasileira, Beraldo não se ilude e vê a disputa por posição na defesa da equipe que iniciará a Copa América em aberto. Não esconde, contudo, o otimismo por estar em campo diante da Costa Rica, segunda-feira.