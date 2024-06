Preocupado com a final da Copa do Nordeste e com vários titulares começando o jogo no banco de reservas, o Fortaleza quebrou o jejum de vitórias, ao bater por 1 a 0 o Athletico-PR, neste domingo, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Kuscevic en um lance incomum, porque saiu após uma falha do goleiro Bento, da seleção brasileira.