Enfim, o Atlético-GO conseguiu vencer pela primeira vez no Brasileirão. Neste sábado, em um duelo de desesperados, o time goiano ganhou por 2 a 0 do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA). A partida estava equilibrada, até que o lateral-esquerdo PK foi expulso ainda no primeiro tempo e mudou toda a história.