O Botafogo quebrou o tabu de jamais ter vencido na Neo Química Arena ao fazer 1 a 0 no Corinthians no sábado à noite e está brigando pelo título do Brasileirão pela segunda temporada seguida. O técnico Artur Jorge definiu a vitória como "importante e justa", mas não quer saber de empolgação para evitar frustração semelhante com a da temporada passada, quando o time largou bem e perdeu fôlego e o título no fim.