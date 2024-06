Oficialmente funcionário do Liverpool desde o dia 1º, o técnico Arne Slot começou a trabalhar no clube para valer nesta quarta-feira e não escondeu o entusiasmo e a confiança. Substituo de Jürgen Klopp, que esteve no comanda da equipe nas últimas temporadas, ele revelou que recebeu "mais do que boas dicas" do antecessor.