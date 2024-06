Os jogadores da seleção ainda não superaram o tropeço diante da Costa Rica. Empatar sem gols na estreia da Copa América deixou torcedores desconfiados com a equipe. O lateral-esquerdo Guilherme Arana pediu que os brasileiros confiem na equipe e disse que todos estão com "a cabeça boa" para mostrar reação diante do Paraguai nesta sexta-feira.