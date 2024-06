Os três pódios nas últimas quatro corridas da Fórmula 1 mudaram a confiança de Lando Norris, que previu a pole no Grande Prêmio da Espanha. O CEO da McLaren, Zak Brown, revelou que o britânico foi para as pistas, neste sábado, com a certeza de que iria brigar pelo melhor tempo. Ele foi 0s020 mais rápido do que o holandês Max Verstappen, da Red Bull.